Хлопчик купив однакові альбоми для малю- вання: 2 для себе і 3 - для друзів. За покупку він за- платив 40 грн. Скільки грошей йому мають повернути?

Математика

Хлопчик купив однакові альбоми для малю- вання: 2 для себе і 3 - для друзів. За покупку він за- платив 40 грн. Скільки грошей йому мають повернути?

Автор: Гость