Хлопчик купив однакові альбоми для малю- вання: 2 для себе і 3 - для друзів. За покупку він за- платив 40 грн. Скільки грошей йому мають повернути?
Математика
Хлопчик купив однакові альбоми для малю- вання: 2 для себе і 3 - для друзів. За покупку він за- платив 40 грн. Скільки грошей йому мають повернути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 2+3 = 5 всего альбомов 40:5=8 Один альбом стоит 8 грн 3*8=24 должны вернуть друзья
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
1. Какой из типов экономических систем преобладает в Европе в настоящее время? а) ??мешанная б) Традиционная в) Рыночная г) Командно-админи...
История
Как вы думаете почему Ганнибал одержал победу при Каннах, в Италии ,но проиграл ср??жение при Заме у себя на родине? даю 20б
Математика
Маленький кенгуру играет со своим калькулятором. Он начал с числа 12 и умножает или делит (если возможно) каждое полученное число на 2 или на 3 . К...
Другие предметы