Как избежать конфликтов с родителями. Краткое эссе.

Обществознание
Как избежать конфликтов с родителями. Краткое эссе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень часто возникают конфликты между детьми родителями.Чтобы избежать конфликтов нужно чтобы родители и дети нашли общий язык.В первую очередь ребёнок должен слушаться своих родителей.Второе - это чтобы ребёнок был под контролем своих родителей.И третье конечно - это чтобы родители своим детям дарили любовь,а дети родителям.Таким способом можно избежать семейных конфликтов. 

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