Решите уравнение 90*(8x-4)=20*(10x+2582) каждое действие
Математика
Решите уравнение 90*(8x-4)=20*(10x+2582) каждое действие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
720x-360=200x+51640 720x-200x=51640+360 520x=52000 x=52000:520 x=100
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