Смешали 10 процентный раствор соли с 30 процентным и получили 300 грамм 15% раствора. с??олько граммов 30 процентного раствора для этого взяли?

Математика

Смешали 10 процентный раствор соли с 30 процентным и получили 300 грамм 15% раствора. с??олько граммов 30 процентного раствора для этого взяли?

Автор: Гость