Смешали 10 процентный раствор соли с 30 процентным и получили 300 грамм 15% раствора. с??олько граммов 30 процентного раствора для этого взяли?
Математика
Смешали 10 процентный раствор соли с 30 процентным и получили 300 грамм 15% раствора. с??олько граммов 30 процентного раствора для этого взяли?
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