Помогите пожалуйста! Спишите. Обозначьте окончания прилогательных. Подчеркните прилогательные, называющие цвета радуги. Составьте и запишите предложения со словами, помещёнными на поле. РАДУГА Я на радугу-дугу Полюбуюсь поб...
Русский язык
Помогите пожалуйста! Спишите. Обозначьте окончания прилогательных. Подчеркните прилогательные, называющие цвета радуги. Составьте и запишите предложения со словами, помещёнными на поле. РАДУГА Я на радугу-дугу Полюбуюсь поб..гу, Семицветн..-цветную На лугу подст..регу. Я на красн.. дугу Нагл..деться не могу, За оранжев.. за жёлт.. Вижу нов.. дугу. Эта нов.. дуга Зеленее, чем луга. А за нею голубая, Точно мамина серьга. Я на син.. дугу Насм..треться не могу, А за этой феолетов.. Возьму да побегу. Солнце село за стога, Где ты, радуга-дуга? (Е. А. Благинина. )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семицветную (ую), цветную (ую), красную (ую), за оранжевой (ой), за желтой (ой), новая (ая), новую (ую), голубая (ая), на синюю (юю), фиолетовой (ой). Я думаю все понятно! Только с какого поля то слова надо брать? Скажешь напишу в комментарии.)))))
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