Помогите пожалуйста! Спишите. Обозначьте окончания прилогательных. Подчеркните прилогательные, называющие цвета радуги. Составьте и запишите предложения со словами, помещёнными на поле. РАДУГА Я на радугу-дугу Полюбуюсь поб...

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Помогите пожалуйста! Спишите. Обозначьте окончания прилогательных. Подчеркните прилогательные, называющие цвета радуги. Составьте и запишите предложения со словами, помещёнными на поле. РАДУГА Я на радугу-дугу Полюбуюсь поб..гу, Семицветн..-цветную На лугу подст..регу. Я на красн.. дугу Нагл..деться не могу, За оранжев.. за жёлт.. Вижу нов.. дугу. Эта нов.. дуга Зеленее, чем луга. А за нею голубая, Точно мамина серьга. Я на син.. дугу Насм..треться не могу, А за этой феолетов.. Возьму да побегу. Солнце село за стога, Где ты, радуга-дуга? (Е. А. Благинина. )

Автор: Гость