У подножья горы давление 750 мм.рт. ст., а на вершине 745 мм.рт.ст.,найти высоту горы

Физика
У подножья горы давление 750 мм.рт. ст., а на вершине 745 мм.рт.ст.,найти высоту горы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действуют несколько правил. При нахождении вблизи земной поверхности - при подъеме на каждые 8м давление падает на 100 па. поскольку 1 мм рт ст = 133,32 па 750 мм.рт.ст.= примерно 100 000 па 745 мм.рт. ст = 99325 па разность 100000 -99325=675 па или 6,75*100 то есть высота равна  6,75*8=54 м
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