Решите плизки это), по заданию нужно упростить и привести к минимальному виду (¬A*B)*(B+C)*(A+(B*C)
Информатика
Решите плизки это), по заданию нужно упростить и привести к минимальному виду (¬A*B)*(B+C)*(A+(B*C)
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