Решите плизки это), по заданию нужно упростить и привести к минимальному виду (¬A*B)*(B+C)*(A+(B*C)

Информатика

Решите плизки это), по заданию нужно упростить и привести к минимальному виду (¬A*B)*(B+C)*(A+(B*C)

Автор: Гость