Как умножить 5 дней на 4 часа 55 минут чтобы было понятно ребенку?
Математика
Как умножить 5 дней на 4 часа 55 минут чтобы было понятно ребенку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разложить дни и часы на минуты
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