Плииииииииис , умоляю ! Дам ещё 10 баллов за правильный ответ
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Плииииииииис , умоляю ! Дам ещё 10 баллов за правильный ответ
Ответ(ы) на вопрос:
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1 are am 2 is is 3. are are 4. are am is is 5. is is 6. are am am 7. are 8. is 9. is is is is 10. am, are 11. are 12. is 13. is 14. is 15. are 16. is 17. is 18. is 19. are 20 is 21. is is 22. are 23. is 24. are 25. are is is
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