Описание природы с окна. весной УМОЛЯЮ ВАС

Гость: Гость:

Весна. Прекрасное время года! Вся природа на глазах оживает , просыпается! Ещё прекрасен весенний воздух ,где летает первые поры лёгкости! Солнце ярче, теплей и радостней! Всегда будет охота выйти из дома на улицу и погулять. Весна самое красивое время года! Если помогла жми на спасибо