Описание природы с окна. весной УМОЛЯЮ ВАС
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Описание природы с окна. весной УМОЛЯЮ ВАС
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Гость:
Весна. Прекрасное время года! Вся природа на глазах оживает , просыпается! Ещё прекрасен весенний воздух ,где летает первые поры лёгкости! Солнце ярче, теплей и радостней! Всегда будет охота выйти из дома на улицу и погулять. Весна самое красивое время года! Если помогла жми на спасибо
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