Представьте в виде произведения: 1)(x^2-1)^2+c(x^2-1)+9= 2)a^2-x^2+4x-4= (распишите пожалуйста,нужно понять)

Гость: Гость:

Ну поехали: 1) (x² - 1)² + c(x² - 1) + 9 Заменим (x² - 1) на а, и добавим с²/4 в это выражение, получим: a² + ca + 9 + c²/4 - c²/4 = a² + ca + c²/4 - c²/4 + 9 (дальше группируем) (a + c/2)² - (c²/4 - 9) = (a + c/2 + √(c²/4 - 9))(a + c/2 - √(c²/4 - 9)) Вернем нашу a в исходный вид и получим (x²+ c/2 - 1 + )(x²+ c/2 - 1 - ) К сожалению, более приятного вида произведения, я получить не смог. 2) a² - x² + 4x + 4 Решаем аналогично предыдущему. a² - x² + 4x + 4 = a² + 4 - (x² - 4x + 4) + 4 = a² + 8 - (x - 2)² = =( - x + 2)( + x - 2)