Укажи в предложениях сказуемое. в нашей реке течет чистая прозрачная вода. куда уходит детство? они склоняются к воде своими зелеными ветвями .солнце глянуло в оконце.
Русский язык
Укажи в предложениях сказуемое. в нашей реке течет чистая прозрачная вода. куда уходит детство? они склоняются к воде своими зелеными ветвями .солнце глянуло в оконце.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Течет, уходит, склоняются, глянуло
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