Укажи в предложениях сказуемое. в нашей реке течет чистая прозрачная вода. куда уходит детство? они склоняются к воде своими зелеными ветвями .солнце глянуло в оконце.

Русский язык

Укажи в предложениях сказуемое. в нашей реке течет чистая прозрачная вода. куда уходит детство? они склоняются к воде своими зелеными ветвями .солнце глянуло в оконце.

Автор: Гость