Укажи лицо и число данных слов: Подъезжает,залезает,поднимается,добирается,дела??т,загорается,говорит,уезжает,ждали,смотрю,думаю,ездить,едут,обгоняем,несусь.

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Укажи лицо и число данных слов: Подъезжает,залезает,поднимается,добирается,дела??т,загорается,говорит,уезжает,ждали,смотрю,думаю,ездить,едут,обгоняем,несусь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подъезжает, залезает, поднимается,добирается,делает,загорается, уезжает-3 лицо ед число ждали, едут,-3 лицо мн число думаю, еду, смотрю,несусь-1 лицо ед число обгоняем, ждали-1 лицо, мн ч
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