Помогите с расстановкой запятых в стихотворении. В жизни страны нет важнее момента Чем выборы лучшего президента. Нужно всем людям решить и понять Кто будет великой страной управлять. Кто сможет рабочим повысить зарплату?...

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Помогите с расстановкой запятых в стихотворении. В жизни страны нет важнее момента Чем выборы лучшего президента. Нужно всем людям решить и понять Кто будет великой страной управлять. Кто сможет рабочим повысить зарплату? Кто сможет уменьшить размеры квартплаты? И стариков не посмеет обидеть. И лучшее будущее сможет предвидеть. Себя не покроет он тенью позора Страну сбережёт от войны и раздора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В жизни страны нет важнее момента,  Чем выборы лучшего президента. Нужно всем людям решить и понять, Кто будет великой страной управлять. Кто сможет рабочим повысить зарплату? Кто сможет уменьшить размеры квартплаты? И стариков не посмеет обидеть. И лучшее будущее сможет предвидеть. Себя не покроет он тенью позора Страну сбережёт от войны и раздора
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