Расставьте знаки препинания, объясните их постановку. Внезапно раздавшиеся громкие крики разбудили меня и весь наш табор приютившийся у огонька. Крики отдавались в мирно спавших заводях реки. В сумерках на берегу виднелись стра...

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Расставьте знаки препинания, объясните их постановку. Внезапно раздавшиеся громкие крики разбудили меня и весь наш табор приютившийся у огонька. Крики отдавались в мирно спавших заводях реки. В сумерках на берегу виднелись странные группы каких-то людей. Невдалеке стояла телега запряженная лошадью спокойно ждавшей перевоза. Через полчаса нагруженный паром отвалил от берега а еще через четверть часа из-за мыса выплыл пароход ведущий большую баржу. Я устроился на палубе и любовался уголками открывавшимися с каждым поворотом реки еще окутанной синеватой мглой. (По В. Короленко) Расставьте знаки препинания, объясните их постановку. Волки медленно поднялись и поджав хвосты пошли в поле. Молодая волчица села в снег подняв голову и первый раз в жизни завыла жалобно не спуская глаз с месяца. Вой ее слушали волки, и в сердцах их холодя на спинах шерсть просыпалось чувство злой тоски. Волчица пела свою песню высоко задрав голову и глядя на месяц. Заслышав ее зайцы вышедшие в поле откапывать зеленую озимь испуганно поднимались на лапках. Волкам было тоскливо, они стояли глядя мерцающими глазами на снег.
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Гость:
Внезапно раздавшиеся громкие крики разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у огонька. Крики отдавались в мирно спавших заводях реки. В сумерках на берегу виднелись странные группы каких-то людей. Невдалеке стояла телега, запряженная лошадью, спокойно ждавшей перевоза. Через полчаса нагруженный паром отвалил от берега, а еще через четверть часа из-за мыса выплыл пароход, ведущий большую баржу. Я устроился на палубе и любовался уголками, открывавшимися с каждым поворотом реки, еще окутанной синеватой мглой. (По В. Короленко) Волки медленно поднялись и, поджав хвосты, пошли в поле. Молодая волчица села в снег, подняв голову, и первый раз в жизни завыла жалобно, не спуская глаз с месяца. Вой ее слушали волки, и в сердцах их, холодя на спинах шерсть, просыпалось чувство злой тоски. Волчица пела свою песню, высоко задрав голову и глядя на месяц. Заслышав ее, зайцы, вышедшие в поле откапывать зеленую озимь, испуганно поднимались на лапках. Волкам было тоскливо, они стояли, глядя мерцающими глазами на снег.
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