Почему капилляры маленькие
Биология
Почему капилляры маленькие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они "маленькие" потому, что предназначены для газообмена между эритроцитами крови и тканями организма. Газообмен тем эффективнее, чем больше поверхность соприкосновения структур, участвующих в газообмене. А чем меньше диаметр капилляра, тем больше суммарная их площадь.
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