Сообщение по биологии : происхождение жизни на земле
Биология
Сообщение по биологии : происхождение жизни на земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные этапы на пути возникновения и развития жизни, по-видимому, состоят в: 1) образовании атмосферы из газов, которые могли бы служить «сырьем» для синтеза органических вешеств (метана, оксида и диоксида углерода, аммиака, сероводорода, цианистых соединений), и паров воды; 2) абиогенном (т. е. происходящем без участияорганнзмов) образовании простых органических веществ, в том числе мономеров биологических полимеров — аминокислот, Сахаров, азотистых оснований, АТФ и других мононук-леотидов; 3) полимеризации мономеров в биологические полимеры. прежде всего белки (полипептиды) и нуклеиновые кислоты (поли-нуклеотиды); 4) образовании предбиологических форм сложного.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расставьте знаки препинания, объясните их постановку. Внезапно раздавшиеся громкие крики разбудили меня и весь наш табор приютившийся у огонька. Кр...
Другие предметы
Русский язык