Сообщение по биологии : происхождение жизни на земле

Гость: Гость:

Главные этапы на пути возникновения и развития жизни, по-видимому, состоят в: 1) образовании атмосферы из газов, кото­рые могли бы служить «сырьем» для синтеза органических вешеств (метана, оксида и диоксида углерода, аммиака, сероводорода, циа­нистых соединений), и паров воды; 2) абиогенном (т. е. происхо­дящем без участияорганнзмов) образовании простых органических веществ, в том числе мономеров биологических полимеров — ами­нокислот, Сахаров, азотистых оснований, АТФ и других мононук-леотидов; 3) полимеризации мономеров в биологические полимеры. прежде всего белки (полипептиды) и нуклеиновые кислоты (поли-нуклеотиды); 4) образовании предбиологических форм сложного.