Какие приемы использует Зощенко в рассказе "Любовь" :юмор , сарказм , сатира или ирония ? приведи пример
Литература
Какие приемы использует Зощенко в рассказе "Любовь" :юмор , сарказм , сатира или ирония ? приведи пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наиболее известным сатириком является Салтыков-Щедрин. Возьму, как пример, "Премудрый Пескарь" и "Как один мужик двух генералов прокормил". Писатель юмора, несомненно - А. П. Чехов. Пример: "Хамелеон", "Злоумышленник". Ирония- Н.В. Гоголь "Ревизор" Сарказм- Грибоедов "Горе от ума"
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