Какие приемы использует Зощенко в рассказе "Любовь" :юмор , сарказм , сатира или ирония ? приведи пример

Литература
Какие приемы использует Зощенко в рассказе "Любовь" :юмор , сарказм , сатира или ирония ? приведи пример
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наиболее известным  сатириком является Салтыков-Щедрин. Возьму, как пример, "Премудрый Пескарь" и "Как один мужик двух генералов прокормил".  Писатель юмора, несомненно - А. П. Чехов. Пример: "Хамелеон", "Злоумышленник". Ирония- Н.В. Гоголь "Ревизор"  Сарказм- Грибоедов "Горе от ума"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРОЧНО!!!Помогите пожалуйста решить задание.Очень СРОЧНО!!! Составьте числовые выражения и вычислите их значения: а)Сумма произведения чисел 3,...
Ответить
Биология
Почему капилляры маленькие
Ответить
Биология
Сообщение по биологии : происхождение жизни на земле
Ответить
Другие предметы
Начиная с третьей задачи по пятый,помогите пожалуйста сделать эти задачи!
Ответить
Русский язык
Расставьте знаки препинания, объясните их постановку. Внезапно раздавшиеся громкие крики разбудили меня и весь наш табор приютившийся у огонька. Кр...
Ответить