Морская вода содержит 5% соли по массе. Сколько пресной воды нужно добавить к 30кг м??рской воды,чтобы концентрация соли составила 1,5%? Помогите,пожалуйста,очень прошу...

Алгебра
Морская вода содержит 5% соли по массе. Сколько пресной воды нужно добавить к 30кг м??рской воды,чтобы концентрация соли составила 1,5%? Помогите,пожалуйста,очень прошу...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1) 30*5:100=1.5 кг соли в 30кг морской воды(в новом растворе) 2) 1.5:1.5*100=100 кг - масса нового раствора морской соли 3) 100-30=70 кг пресной воды нужно добавить  Ответ: 70 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какие приемы использует Зощенко в рассказе "Любовь" :юмор , сарказм , сатира или ирония ? приведи пример
Ответить
Математика
СРОЧНО!!!Помогите пожалуйста решить задание.Очень СРОЧНО!!! Составьте числовые выражения и вычислите их значения: а)Сумма произведения чисел 3,...
Ответить
Биология
Почему капилляры маленькие
Ответить
Биология
Сообщение по биологии : происхождение жизни на земле
Ответить
Другие предметы
Начиная с третьей задачи по пятый,помогите пожалуйста сделать эти задачи!
Ответить