Морская вода содержит 5% соли по массе. Сколько пресной воды нужно добавить к 30кг м??рской воды,чтобы концентрация соли составила 1,5%? Помогите,пожалуйста,очень прошу...
Алгебра
Морская вода содержит 5% соли по массе. Сколько пресной воды нужно добавить к 30кг м??рской воды,чтобы концентрация соли составила 1,5%? Помогите,пожалуйста,очень прошу...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1) 30*5:100=1.5 кг соли в 30кг морской воды(в новом растворе) 2) 1.5:1.5*100=100 кг - масса нового раствора морской соли 3) 100-30=70 кг пресной воды нужно добавить Ответ: 70 кг
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