Морская вода содержит 5% соли по массе. Сколько пресной воды нужно добавить к 30кг м??рской воды,чтобы концентрация соли составила 1,5%? Помогите,пожалуйста,очень прошу...

Алгебра

Морская вода содержит 5% соли по массе. Сколько пресной воды нужно добавить к 30кг м??рской воды,чтобы концентрация соли составила 1,5%? Помогите,пожалуйста,очень прошу...

Автор: Гость