Умоляю мне срочно нужен проект на тему экономика родного края писать об городе Му??манске 3 кла с сложные слова использовать нельзя я даю 100 балов пожалуйста быстро

Гость: Гость:

В каждой стране и городе есть своя эконимика.Я живу в городе Мурманске.В моем городе есть много заводов,предприятий,магазинов,школ и.т.д.Все это влияет на экономику моего города.Сейчас в моем городе нет нужды в продуктах,лекарств это значит что в данный момент у нас хорошая экономика.