Написати твір-роздум на тему: "Моє життєве кредо" Срочно надо

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Моє життєве кредо: ,,Все, що нас не вбиває- робить нас лише сильнішими'' Життя… Ніколи не знаєш, що від нього можна чекати. В ньому присутні як позитивні, так і негативні моменти. Інколи здається, що от тих, негативних , занадто багато. Бувають важкі дні, інколи тижні, а то й місяці. Звалюється все й одразу, от так, як сніг на голову. От і міркуєш, як цю всю купу розгребти, як вирішити всі проблеми найправильнішим шляхом. Буває й таке, що тобі здається наче виходу з ситуації немає, а насправді він є, адже безвихідних ситуацій не існує. Правда не всім дано отой вірний шлях знайти, не у вcіх вистачає терпіння і сили дійти до кінця, до переможного кінця. Все залежить від самої людини, від її налаштувань та поглядів на життя. Правильно кажуть, що все в наших руках. Саме так, лише ми є господарями свого життя, лише ми можемо вирішувати, що і як нам робити. Кожен в своєму житті робить вибір, вибір того, чим йому займатись. Трапляється і те, що просто доводиться робити ті речі, які тобі недовподоби. Але, що зробиш. Є таке слово « потрібно». Потрібно і все. І до цього слід звикнути. Необхідно все навкруги сприймати так, як воно є насправді, подобається нам це чи ні. Слід сприймати життя, як належне. Мабуть даремно намагатись змінити вже давно написані закони життя, стереотипи. На мою думку, це лише даремно потрачений час ,нерви і зусилля. Але можна і спробувати, а можливо щось і вийде. На всі ситуації потрібно дивитись з позитивом, з посмішкою. Можливо це і не змінить нічого, але кажуть в народі, що так легше жити. Як не крути, а ми – керівники свого життя. І намагаємось його зробити таким, яким нам хочеться і мріється. Звичайно, хочеться все і одразу. Але так, на жаль, не буває. Потрібно трішки зачекати, докласти всі свої сили, і ми матимемо те, що так давно хотіли. Лише від нас самих залежить як ми житимемо, боротимемося чи просто опустимо руки . Це вже вирішувати лише нам.