1) Найдите корень уравнения log 1/2(3x-5)=2 2) В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает 2/5 высоты. Объем сосуда 250 мл. Чему равен объем налитой жидкости? Ответ дайте в миллилитрах.

Математика
1) Найдите корень уравнения log 1/2(3x-5)=2 2) В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает 2/5 высоты. Объем сосуда 250 мл. Чему равен объем налитой жидкости? Ответ дайте в миллилитрах.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)㏒₁₍₂(3х-5)=2 3х-5=1/4 12х-20=1 12х=21 х=7/4 2)250*2/5=100(мл.)
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