1) Найдите корень уравнения log 1/2(3x-5)=2 2) В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает 2/5 высоты. Объем сосуда 250 мл. Чему равен объем налитой жидкости? Ответ дайте в миллилитрах.

Математика

1) Найдите корень уравнения log 1/2(3x-5)=2 2) В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает 2/5 высоты. Объем сосуда 250 мл. Чему равен объем налитой жидкости? Ответ дайте в миллилитрах.

Автор: Гость