Ширина прямоугольника 12 см, что составляет 1\5 длины прямоугольника. Из двух таких ??рямоугольников составили новый прямоугольник. Найти периметр и площадь нового прямоугольника.рассмотрим два случая
Математика
Ширина прямоугольника 12 см, что составляет 1\5 длины прямоугольника. Из двух таких ??рямоугольников составили новый прямоугольник. Найти периметр и площадь нового прямоугольника.рассмотрим два случая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*5=60 см - длинна прямоугольника если приставляем стороной 12 см, то 60*4+12*2=264 - периметр нового прямоугольника, (60+60)*12=1440 см кв. площадь если приставляем стороной в 60 см, то 12*4+60*2=168 см периметр нового прямоугольника (12+12)*60=1440 см кв. площадь
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