Ширина прямоугольника 12 см, что составляет 1\5 длины прямоугольника. Из двух таких ??рямоугольников составили новый прямоугольник. Найти периметр и площадь нового прямоугольника.рассмотрим два случая

Математика

Ширина прямоугольника 12 см, что составляет 1\5 длины прямоугольника. Из двух таких ??рямоугольников составили новый прямоугольник. Найти периметр и площадь нового прямоугольника.рассмотрим два случая

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