Помогите пожалуйста решить номер 134

Гость: Гость:

Листва с деревьев, кустов совсем облетела. Молодёжь весело пела. Солнце ярко светило и слепило глаза. Неожиданно небо слева затянулось тучами. Вечером тучи закрыли все небо. Грамматические основы: Листва облетела, молодёжь пела, солнце светило и слепило, небо затянулось, тучи закрыли.