Помогите пожалуйста решить номер 134

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Помогите пожалуйста решить номер 134
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листва с деревьев, кустов совсем облетела. Молодёжь весело пела. Солнце ярко светило и слепило глаза. Неожиданно небо слева затянулось тучами. Вечером тучи закрыли все небо. Грамматические основы: Листва облетела, молодёжь пела, солнце светило и слепило, небо затянулось, тучи закрыли.
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