помогите пожалуйста решить пример!!!
Математика
помогите пожалуйста решить пример!!!
Ответ(ы):
Гость:
Я ничего не понимаю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
За 8 минут самолёт двигаясь с одинаковой скоростью пролетает 96 километров какое р??сстояние он пролетит за 40 минут если его скорость увеличится н...
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОТЬ С ЧЕМ-ТО Определите,в каких предложениях выделенные сл??ва являются предлогами. В какие словосочетания они входят? Задай...
Математика
Помогите с условием и решением.. В пекарне за 3 дня израсходовали 48 мешков муки.( Еж??дневный расход муки один и тот же.) На сколько дней хватит 8...
Математика