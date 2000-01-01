Помогите пожалуйста решить!!!! В корзине лежит несколько яблок. Их меньше десяти. ??колько яблок лежит в корзине, если все их можно раздать поровну двум или трём детям?
Математика
Помогите пожалуйста решить!!!! В корзине лежит несколько яблок. Их меньше десяти. ??колько яблок лежит в корзине, если все их можно раздать поровну двум или трём детям?
Ответ(ы):
Гость:
Так как число 6 делится на 2 и на 3, то 6 - это правильный ответ!
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