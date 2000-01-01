Помогите пожалуйста решить!!!! В корзине лежит несколько яблок. Их меньше десяти. ??колько яблок лежит в корзине, если все их можно раздать поровну двум или трём детям?

Математика

Помогите пожалуйста решить!!!! В корзине лежит несколько яблок. Их меньше десяти. ??колько яблок лежит в корзине, если все их можно раздать поровну двум или трём детям?

Автор: Гость