Блестки к какому числу им сущ относится

Русский язык
Блестки к какому числу им сущ относится
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Автор: Гость
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Гость:
Множественное число именительный падеж
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