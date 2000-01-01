Блестки к какому числу им сущ относится
Русский язык
Блестки к какому числу им сущ относится
Ответ(ы):
Гость:
Множественное число именительный падеж
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