ДАЮ 15 БАЛЛОВ!!! Определите какими частями речи являются выделенные слова. 1) Поме??ение было очень УЮТНО. 2) Тебе здесь КОМФОРТНО? 3) Твоё лицо очень РАССЕЯННО. 4) Внушение потеряло сою силу БЛАГОДАРЯ повторяемости. 5) Е...

Русский язык
ДАЮ 15 БАЛЛОВ!!! Определите какими частями речи являются выделенные слова. 1) Поме??ение было очень УЮТНО. 2) Тебе здесь КОМФОРТНО? 3) Твоё лицо очень РАССЕЯННО. 4) Внушение потеряло сою силу БЛАГОДАРЯ повторяемости. 5) Если бы можно было, ЗАСЫПАЯ, вспомнить всё прошлое.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 - прилаг. 2 - наречие 3- отглаг. прилаг. 4 - произ.предлог 5- деепричастие
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