ДАЮ 15 БАЛЛОВ!!! Определите какими частями речи являются выделенные слова. 1) Поме??ение было очень УЮТНО. 2) Тебе здесь КОМФОРТНО? 3) Твоё лицо очень РАССЕЯННО. 4) Внушение потеряло сою силу БЛАГОДАРЯ повторяемости. 5) Е...

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ДАЮ 15 БАЛЛОВ!!! Определите какими частями речи являются выделенные слова. 1) Поме??ение было очень УЮТНО. 2) Тебе здесь КОМФОРТНО? 3) Твоё лицо очень РАССЕЯННО. 4) Внушение потеряло сою силу БЛАГОДАРЯ повторяемости. 5) Если бы можно было, ЗАСЫПАЯ, вспомнить всё прошлое.

Автор: Гость