Морфологический и фонетический разбор слова ''Пронизывая'' ..пожалуйста

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Морфологический и фонетический разбор слова ''Пронизывая'' ..пожалуйста
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