Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицательную форму и переве??ите их на русский язык. The judge has some doubts concerning the case. There is something wrong with the evidence given by the witness yesterday.
Английский язык
Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицательную форму и переве??ите их на русский язык. The judge has some doubts concerning the case. There is something wrong with the evidence given by the witness yesterday.
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