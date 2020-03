Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицательную форму и переве??ите их на русский язык. The judge has some doubts concerning the case. There is something wrong with the evidence given by the witness yesterday.

Английский язык

