Сочинение-повествование на тему воробей
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Сочинение-повествование на тему воробей
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Гость:
Кто зимует вместе с нами, стойко перенося все тяготы суровой поры? Конечно, это воробышки. Эти незатейливые птички с коричневыми, в черных пятнышках, спинками и серыми шейками испокон веков селятся вблизи людского жилья, и до сих пор остаются верными спутниками человека. Воробей – любимый герой детских книжек и песенок, где он описан, как беспечный гуляка и задира. Реальная жизнь воробьев, как раз наоборот, полна забот и лишений. После холодной и голодной зимы, уже в марте, молодые парочки воробьев подыскивают себе место для гнезда. Когда перелетные птицы еще только возвращаются с юга, в воробьиных семьях уже вовсю пищат желторотые, прожорливые птенцы. Поздняя, затяжная весна, холодные дожди и промозглые ветры не дают развиваться насекомым – основному корму пернатых малышей, поэтому заботливые родители вынуждены подолгу сидеть в гнездах, согревая своим теплом голодных детей. Они и сами голодают, пролетая мимо кормушек с зерном или хлебными крошками, потому что птенцы едят только насекомых. Отчаявшись, воробьи-родители даже собирают своим голодным малышам лепестки цветущих, ранних трав. Постепенно весна окутывает теплом всю необъятную ширь и высь, и окрепшее воробьиное потомство благополучно вылетает из родного гнезда. Щедрое, красное лето помогает всем птенцам не только прокормиться, но и приспособиться к самостоятельной жизни. Они учатся ловко уворачиваться от хитрых, подкрадывающихся кошек и рогаток хулиганистых мальчишек. Наступает осень, дождливая и грустная. Многие пернатые улетают в теплые края, бросив осиротевшие гнезда. А с нами остаются зимовать сороки, синицы, галки и, конечно, любимые всеми, шустрые воробышки, которые будут весело стучать клювиками по рассыпанным хлебным крошкам на подоконниках.
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