Какое значение имеет листопад в жизни растений?

Биология
Какое значение имеет листопад в жизни растений?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Роль листопада в жизни очень существенна. он защищает корни от вымерзания.пышная лесная подстилка, благодаря рыхлости и наличию большого количества воздуха, уменьшает теплопроводность грунта и препятствует его глубокому промерзанию в зимний период. кроме того оно достаточно влагоемка, что маловажно для растений. опавшие листья служат  мульчирующим материалом, предохраняют почву от эрозии и препятствуют образование корки. перегнившие, они улучшают структуру грунта и привлекают земляных червей. опавшие листья являются ценным органическим удобрением с содержанием фосфора, калия, кальция, азотистых веществ и полезных микроэлементов. таким образом создают благоприятные условия для растений. в лесах вырастают громадные деревья без внесения каких либо удобрений.
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