Для какого из видов покровной ткани характерны чечевички: а) кожица листа; б) пробка; в) кутикула. Очень срочно!!!!

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Образовательная ткань (меристема)Из клеток этой ткани образуются все остальные виды тканей растения.Клетки образовательной ткани плотно сомкнуты друг с другом, здесь нет межклетников. Клетки имеют очень тонкую оболочку, густую цитоплазму и большое ядро. Вакуоли слабо развиты. Клетки образовательной ткани способны многократно делиться путем митоза.Из этого вида клеток на ранней стадии состоит весь зародыш растения. В последующем клетки образовательной ткани превращаются в клетки других тканей.У взрослого растения образовательная ткань находится:На верхушках корней и стеблей, обеспечивая рост этих органов в длину — это верхушечная образовательная тканьВнутри стебля, обеспечивая его нарастание в толщину (камбий) — это боковая образовательная ткань.