Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки . Определите лицо, число , спряжения глаголов. 1. Друга на деньги (не) куп..ш.. . 2. Над другом посмеёш..ся - над собой поплач..ш.. . 3. Дружба , что стекло, сл...
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Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки . Определите лицо, число , спряжения глаголов. 1. Друга на деньги (не) куп..ш.. . 2. Над другом посмеёш..ся - над собой поплач..ш.. . 3. Дружба , что стекло, слома..ш.. - (не) почин..ш.. . 4. Дружба (не) терп..т обмана и рвет..ся там, где начина..т..ся ложь . 5. Дружба крепн..т правдой . 6. не тот друг, который мёдом маж..т , а тот, который правду в глаза скаж..т
Ответ(ы):
Гость:
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