Помогите сочинить рассказ, в котором все стало голубым.желтым,зеленым или розовым.
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Помогите сочинить рассказ, в котором все стало голубым.желтым,зеленым или розовым.
Ответ(ы):
Гость:
Ну вот уже к нам пришла вновь весна.Небо-стало голубое при голубое.Листья стали жёлтыми а трава сочно-зелёная.Когда закат небо становится розовым.Начинается пробуждение природы.Птички начинают петь свои прекрасные песенки.Гусеницы вылетают из кокона и превращаются в чудесных бабочек.Медведи и другие животные выходят из своих берлог. Вот такое вот пробуждение весны.
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