Расскажите о происхождении мира Древней греции. и коротко о богинях древней греции
Литература
Расскажите о происхождении мира Древней греции. и коротко о богинях древней греции
Ответ(ы):
Гость:
БОГИНИ ; Афродита - богиня любви .Афина - богиня справедливой войны .Гера -главная из богинь .
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