Помогите решить задачу за 4 класс У причала стояли 5 яхт и 8 моторных лодок Семеро и?? них уплыли Можно ли утверждать что осталось 1) хотя бы одна яхта 2 )хотя бы одна моторная лодка ?
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Помогите решить задачу за 4 класс У причала стояли 5 яхт и 8 моторных лодок Семеро и?? них уплыли Можно ли утверждать что осталось 1) хотя бы одна яхта 2 )хотя бы одна моторная лодка ?
Ответ(ы):
Гость:
Можно, Только смотря чего и сколько взять. Так если мы возьмем 7 уплывших моторных лодок, то останется 1 моторная лодка и 5 яхт, либо можно взять 4 яхты и 3 моторные лодки, следовательно остается 1 яхта и 5 моторных лодок
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