Пусть они идут домой Давайте украсим эту комнату Давайте я сделаю это Пусть он посмотрит этот фильм Пусть она позвонит Джону вечером (Переведите эти предложения на англиский язык)
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Пусть они идут домой Давайте украсим эту комнату Давайте я сделаю это Пусть он посмотрит этот фильм Пусть она позвонит Джону вечером (Переведите эти предложения на англиский язык)
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