Скласти міні-твір з п'яти складних речень

Гость: Гость:

я завжди хожу на прогулянку зі своїм другом та граюся з ним. Одного разу гралися ми з ним в пісочниці і підходить до нас бабуля. Ми їй кажемо, що їй треба, а вона мовчить. Тоді ми зрозуміли що вона загубила гаманець, і ми побігли його шукати. Шукали довго, та найшли і віддали бабусі, яка раптом повеселішала і подякувала нам. Ми зраділи, і побігли за морозивом!