Скласти міні-твір з п'яти складних речень

Українська мова
Скласти міні-твір з п'яти складних речень
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
я завжди хожу на прогулянку зі своїм другом та граюся з ним. Одного разу гралися ми з ним в пісочниці і підходить до нас бабуля. Ми їй кажемо, що їй треба, а вона мовчить. Тоді ми зрозуміли що вона загубила гаманець, і ми побігли його шукати. Шукали довго, та найшли і віддали бабусі, яка раптом повеселішала і подякувала нам. Ми зраділи, і побігли за морозивом!

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