Надо номер 4,5,6 решить всё по этапно пожалуйста помогите)
Алгебра
Надо номер 4,5,6 решить всё по этапно пожалуйста помогите)
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю перше це 177147 729
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