Надо номер 4,5,6 решить всё по этапно пожалуйста помогите)

Алгебра
Надо номер 4,5,6 решить всё по этапно пожалуйста помогите)
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Гость:
Я думаю перше це  177147    729
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