Для детского сада купили 16 больших и маленьких скакалок. Всего на 24,20.Большая скак??лка стоила 2,5 тенге, маленькая 1,2 тенге. Сколько было куплено тех и других скакалок в отдельности

Математика

Для детского сада купили 16 больших и маленьких скакалок. Всего на 24,20.Большая скак??лка стоила 2,5 тенге, маленькая 1,2 тенге. Сколько было куплено тех и других скакалок в отдельности

Автор: Гость