Для детского сада купили 16 больших и маленьких скакалок. Всего на 24,20.Большая скак??лка стоила 2,5 тенге, маленькая 1,2 тенге. Сколько было куплено тех и других скакалок в отдельности

Математика
Для детского сада купили 16 больших и маленьких скакалок. Всего на 24,20.Большая скак??лка стоила 2,5 тенге, маленькая 1,2 тенге. Сколько было куплено тех и других скакалок в отдельности
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Условие задачи - неверное.  1,2x+2.5y=24.4  1,2(16-y)+2,5y=24.4  19,2-1,2y+2.5y=24.4 1.3y=5.2  y=4 x+y=16            x=16-y                           x=16-y                    x=16-y больших-4, малых-12
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