Для детского сада купили 16 больших и маленьких скакалок. Всего на 24,20.Большая скак??лка стоила 2,5 тенге, маленькая 1,2 тенге. Сколько было куплено тех и других скакалок в отдельности
Математика
Для детского сада купили 16 больших и маленьких скакалок. Всего на 24,20.Большая скак??лка стоила 2,5 тенге, маленькая 1,2 тенге. Сколько было куплено тех и других скакалок в отдельности
Ответ(ы):
Гость:
Условие задачи - неверное. 1,2x+2.5y=24.4 1,2(16-y)+2,5y=24.4 19,2-1,2y+2.5y=24.4 1.3y=5.2 y=4 x+y=16 x=16-y x=16-y x=16-y больших-4, малых-12
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