Почему некоторые виды растений,птиц и животных занесены в красную книгу

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Почему некоторые виды растений,птиц и животных занесены в красную книгу
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Они вымирающие их очень мало
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