Анаграмма- литературный приём, состоящий в перестановке букв или звуков определё??ного слова, что в результате даёт другое слово. Решите анаграммы и исключите лишнее слово: 1 .Беровой, доперла, гапойуп, чласкота- 2. Лармада...

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Анаграмма- литературный приём, состоящий в перестановке букв или звуков определё??ного слова, что в результате даёт другое слово. Решите анаграммы и исключите лишнее слово: 1 .Беровой, доперла, гапойуп, чласкота- 2. Лармадаем, ласькаред, лемьарак, стапила- 3. Полидевес, матокас, нулохдосп, колири- 4. Датреть, бунекич, дашракан, солесып-
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