Помогите пожалуйста решить задачи : 1) электрокипятильник мощностью 120Вти рассчи??ана на напряжение 220 вольт Определите силу тока в обмотке паяльника и ее сопротивление. 2) сопротивление электрической печи равно 100 Ом, а е...
Физика
Помогите пожалуйста решить задачи : 1) электрокипятильник мощностью 120Вти рассчи??ана на напряжение 220 вольт Определите силу тока в обмотке паяльника и ее сопротивление. 2) сопротивление электрической печи равно 100 Ом, а если сила тока равна 2,2 Ампера. Определите потребляемую электроэнергию за 5 часов работы печи. 3) Какое количество теплоты выделит за 5 минут проволочная спираль сопротивлением 30 ом Если сила тока равна 2 ампера? 4) За какое время электрический утюг выделит 400 джоулей теплоты если ток в спирали равен 3 ампера напряжение в сети равно 220 вольт? 5) определить мощность электрического чайника если за 8 минут в нем нагревается вода массой 1,5 кг от температуры 20°С до 40°С. удельная теплоемкость воды равна 4200Дж/(кг*°С)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мощность N = UI 1/ I=N/U =120/220=0.54 A U/R=I R=U/I=220/0.54=407 Ом 2. U=IR N=UI=I²R = 2.2² *100=484 ватт 1 час =3600 сек A=Nt=484*5*3600 =8 712 000 дж=8712 кдж 3. Q=I²R*t=4*30*5*60 = 36000 дж = 36 кДж 4. Q=IUt t=Q/IU=400/3*220=0.6 cек 5. Q=cmΔt=4200*1.5*20=126 000 дж Q=Nt=N*8*60=480N 480N=126000 N=126000/480=262.5 ватт
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