Помогите пожалуйста решить задачи : 1) электрокипятильник мощностью 120Вти рассчи??ана на напряжение 220 вольт Определите силу тока в обмотке паяльника и ее сопротивление. 2) сопротивление электрической печи равно 100 Ом, а е...

Физика

Помогите пожалуйста решить задачи : 1) электрокипятильник мощностью 120Вти рассчи??ана на напряжение 220 вольт Определите силу тока в обмотке паяльника и ее сопротивление. 2) сопротивление электрической печи равно 100 Ом, а если сила тока равна 2,2 Ампера. Определите потребляемую электроэнергию за 5 часов работы печи. 3) Какое количество теплоты выделит за 5 минут проволочная спираль сопротивлением 30 ом Если сила тока равна 2 ампера? 4) За какое время электрический утюг выделит 400 джоулей теплоты если ток в спирали равен 3 ампера напряжение в сети равно 220 вольт? 5) определить мощность электрического чайника если за 8 минут в нем нагревается вода массой 1,5 кг от температуры 20°С до 40°С. удельная теплоемкость воды равна 4200Дж/(кг*°С)

Автор: Гость