Помогите пожалуйста решить задачу. Коля пробежал 40 метров, а Сергей в 5 раз меньш?? метров. На сколько метров больше пробежал Коля, чем Сергей?

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Коля пробежал 40 метров, а Сергей в 5 раз меньш?? метров. На сколько метров больше пробежал Коля, чем Сергей?
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Гость:
Без икса. я ошиблась .......
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