Помогите пожалуйста решить задачу. Коля пробежал 40 метров, а Сергей в 5 раз меньш?? метров. На сколько метров больше пробежал Коля, чем Сергей?
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Коля пробежал 40 метров, а Сергей в 5 раз меньш?? метров. На сколько метров больше пробежал Коля, чем Сергей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без икса. я ошиблась .......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите подчинительные словосочетания, затем сочинительные. Составьте из схемы. Снять шапку, туфли и сапоги, выйти из класса, войти в подъезд, ч...
Русский язык