Помогите пожалуйста решить задачу. Коля пробежал 40 метров, а Сергей в 5 раз меньш?? метров. На сколько метров больше пробежал Коля, чем Сергей?

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу. Коля пробежал 40 метров, а Сергей в 5 раз меньш?? метров. На сколько метров больше пробежал Коля, чем Сергей?

Автор: Гость