ЭССЕ "О времени и о себе"

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Кое-что измени,а так всё хорошо. Мне пятнадцать лет. Я, конечно, понимаю, что у меня ещё всё впереди, но я считаю ,что отрочество и юность- самые прекрасные и вместе с тем самые трагичные этапы в жизни любого человека. В эти моменты испытываешь всё: и первую любовь, первую ненависть, доброту и злость, взлёты и падения. Счастье и горе, милосердие и детскую жестокость. Это такой период, когда формируется личность. Человек как бы выбрасывает все свои ненужные качества и приобретает совсем другие, нужные, которые перенесёт в свою дальнейшую жизнь. Я думаю, что моя задача на сегодня- победить лень, подавит свою ненависть ко всему миру. Если не сделать этого сейчас, то года через три будет уже поздно. Именно в пятнадцать лет человек выбирает цель жизни. Но в то же время в душе подростка часто происходят внутренние конфликты Сейчас во мне прогрессирует то, что называют эгоизмом. Это совсем не значит, что когда мама хочет спать или отдохнуть, я слишком громко слушаю музыку. Просто я хочу быть выше других: смотреть на всех сверху, чтобы вся жизнь шла только вокруг меня. Я надеюсь, что это пройдёт, ведь во взрослой жизни не всегда будет «Я хочу» и «Я первая». В пятнадцать лет человек восприимчив к урокам жизни. Я чувствую, как во мне прорастает то, о чём мне говорили взрослые: чувство ответственности, долг, есть, человеческое достоинство. Для меня это не пустой звук. Многие поколения сейчас растут в такой обстановке, где этих понятий не употребляют, что, несомненно, повлияет на будущую жизнь. Коробкова Настя, 9 класс Время…Нечто неуловимое, невероятно быстрое, а иногда тягуче медленное, как сироп. Его нельзя поймать или ощутить, нельзя увидеть. Но можно посмотреть сквозь него. Люди различных эпох любят говорить «наше время» А какое оно, ваше? От взрослых можно услышать:»Вот в наше время такого не было!» Разве? Может быть, не было такого, но было другое. И кто сказал, что через сотни лет никто не скажет, что лучше вообще жить племенами? С другой стороны , время –это нечто постоянное. И с годами, веками, тысячелетиями в нём менялось немногое. И кое-что осталось прежним. Я же человек .Человек- именно то существо, на котором можно увидеть последствия времени. В разные времена люди выглядели по-разному, в различные эпохи требовали от себя и других различных закономерностей поведения. И всегда оставалось лишь одно. Люди старели. Кем бы они ни были, к какому сословию ни относились, никто никто не выдерживал в схватке со временем и каждого находила смерть. И сейчас, в свои пятнадцать, я думаю, что ещё совсем не пожила, что за отведённый мне срок ещё сколько увижу, поменяю решения, совершу ошибки. Сама буду бороться со временем. Ведь он так интересен. Этот быт. Гусева Рита,9 класс Я- зто моё время, а время- это жизнь. Я стараюсь идти в ногу со временем, но при этом надо не потерять себя. Когда идёшь по улицам нашего города, а мимо тебя проходят люди с холодными, отчуждёнными лицами, в глазах которых светится лишь алчность, холодок пробегает по спине. Хорошо, когда человек обеспечен, но когда это становится целью жизни- это страшно. Рушатся идеалы, традиции, рушится жизнь, о какой мечтал. Трудно поверить в то, что через несколько лет это всё устареет, будет не актуально. Сегодня я не могу представить, как когда-то люди жили, не зная телевизоров, магнитофонов, холодильников, мобильных телефонов, не зная Интернета. Сейчас это обычное дело, никто не может без них обойтись. Я живу с мыслью о том, что завтра будет лучше, чем сегодня. Нам дано столько возможностей, что глупо было бы ими не воспользоваться. У нас есть всё для хорошей жизни, нет ограниченности в выборе, Мы можем читать книги, а можем получить любую информацию из Интернета. Можно говорить об этом часами, но есть простая истина: мы живём в мире, и это прекрасно. Жизнь дана, и она одна: надо жить достойно и счастливо, чтоб о тебе вспоминали добрым словом и не поминали плохого.