-2 целые 1/4*(-8 целых 2/9-(-4,5):9/14)-4,15 значение выражения помогите пожалуйста решить
Алгебра
-2 целые 1/4*(-8 целых 2/9-(-4,5):9/14)-4,15 значение выражения помогите пожалуйста решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2 1/4*(-8 2/9-(-4,5):9/14)-4,15 = -9/4*(-74/9-(-45/10*14/9)-415/100= -9/4*(-74/9+630/90)-415/100= -9/4*-110/90-415/100= 990/360-415/100= 2.75-4.15=-1.4
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