Трое мальчиков участвуют в велосипедных гонках. Алеша стартовал первым, Боря вторым, Вася третьим. положение алеши в гонке менялось 8 раз, а положение васи 3 раза. тогда положение бори могло меняться: а) 1 раз б) 2 раза в) 8раз...
Математика
Трое мальчиков участвуют в велосипедных гонках. Алеша стартовал первым, Боря вторым, Вася третьим. положение алеши в гонке менялось 8 раз, а положение васи 3 раза. тогда положение бори могло меняться: а) 1 раз б) 2 раза в) 8раз г) 9раз д) ни разу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кароче, я тоже долго долго искала и нашла, ответ 9 раз (прост олимпиаду нашла какую то и там были ответы)
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Биология