Помогите пожалуйста)) Нужно написать Эссе "Моя жизнь в рыцарском замке" Заранее спасибо) П.с. Очень нужно))))
История
Помогите пожалуйста)) Нужно написать Эссе "Моя жизнь в рыцарском замке" Заранее спасибо) П.с. Очень нужно))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я был одним из рыцарей . Каждый день одни поединки, но я всегда когда я приходил домой мне было что сказать . Я был счастлив иметь такую жизнь выполнять преказы короля , получать вазногражденнние . Каждый мечтал-бы побывать в замке
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