Помогите пожалуйста)) Нужно написать Эссе "Моя жизнь в рыцарском замке" Заранее спасибо) П.с. Очень нужно))))

Гость: Гость:

Я был одним из рыцарей . Каждый день одни поединки, но я всегда когда я приходил домой мне было что сказать . Я был счастлив иметь такую жизнь выполнять преказы короля , получать вазногражденнние . Каждый мечтал-бы побывать в замке