Помогите пожалуйста)) Нужно написать Эссе "Моя жизнь в рыцарском замке" Заранее спасибо) П.с. Очень нужно))))

История
Помогите пожалуйста)) Нужно написать Эссе "Моя жизнь в рыцарском замке" Заранее спасибо) П.с. Очень нужно))))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я был одним из рыцарей . Каждый день одни поединки, но я всегда когда я приходил домой мне было что сказать . Я был счастлив иметь такую жизнь выполнять преказы короля , получать вазногражденнние . Каждый мечтал-бы побывать в замке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
5 слов после приставки с буквой Ы 5 слов после приставки с буквой И
Ответить
Английский язык
There arent ... pistures on the wall:a)any,b)some,c)a помогите пожалуйста ответить на вопрос!
Ответить
География
Рассказ о викинге 5 предложений
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста, напишите короткое сочинение (4-5 предл.) на тему "Мықты денсаулық"
Ответить
Окружающий мир
Онежское и ладожское озера какой рекой связаны между собой????????????????????????????????????????????????
Ответить