Рассказ о викинге 5 предложений

География
Рассказ о викинге 5 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одним из важнейших событий в его биографии, которое и сделало Рагнара Лодброка таким знаменитым, было нападение на Западную Франкию и захват Парижа в 845 году. Считается, что во время похода на Париж он возглавлял эскадру из 120 кораблей с 5000 воинов. Захват был успешный, а королю Карлу Лысому пришлось заплатить викингам выкуп — 3 тонны серебра, чтобы спасти город от разрушения.
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